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14:36 | Футбол — Лига чемпионов

Массимо Каррера: "Спартак" остается семьей, мы единое целое"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" подчеркнул, что его команда остается одной семьей. Он также добавил, что красно-белые постараются как можно быстрее выйти из сложной ситуации.

 
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– Остаемся ли мы семьей? Остаемся. Даже между мужем и женой бывают проблемы, которые приводят к разводу, – отметил Каррера. – Но мы единое целое, знаем свои ошибки и стараемся как можно скорее выйти из этой сложной ситуации. (Филипп ПАПЕНКОВ)

После 10 туров чемпионата России "Спартак" идет на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Напомним, матч "Спартак" – "Ливерпуль" пройдет завтра, 26 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Subulcus

А то что в футбол нужно ВСЕЙ командой играть...Не не слышали))) А у футболистов семьи свои... Или Каррера поделился откровениями?

14:51

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

– Остаемся ли мы семьей? Остаемся. Даже между мужем и женой бывают проблемы, которые приводят к разводу, – отметил Каррера.////а кто в Спартаке муж.а кто жена?))) а то все одни братья.)))

14:45

Помпей

Живёт семья сектанская семья гумплен,залупишь и свинья)))

14:45