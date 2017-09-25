Массимо Каррера: "Спартак" остается семьей, мы единое целое"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" подчеркнул, что его команда остается одной семьей. Он также добавил, что красно-белые постараются как можно быстрее выйти из сложной ситуации.

– Остаемся ли мы семьей? Остаемся. Даже между мужем и женой бывают проблемы, которые приводят к разводу, – отметил Каррера. – Но мы единое целое, знаем свои ошибки и стараемся как можно скорее выйти из этой сложной ситуации. (Филипп ПАПЕНКОВ)

После 10 туров чемпионата России "Спартак" идет на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Напомним, матч "Спартак" – "Ливерпуль" пройдет завтра, 26 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.