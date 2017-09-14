Уличная атлетика при поддержке Datsun
00:05 | Футбол — Лига чемпионов

Массимо Каррера: "Спартак" не отнесся к "Марибору", как к "Ливерпулю"

6

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) подчеркнул, что команде просто не хватило голов, передает из Словении спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Специалист отметил, что красно-белые в минувшей игре выступили хорошо.

– Вы говорили, что уважаете "Марибор". Уважаете настолько, что отнеслись к нему, как к "Ливерпулю"?

– Нет, просто в некоторых матчах так бывает. Считаю, что выступили мы хорошо, просто не хватило голов.

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"

6
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

igogohruhru

Очевидно он сказал что таки отнесся к ним как к ливеру, только не все вышло как хотелось

00:22

Mad Butcher

Какие-то истерики начались опять

00:21

Валерий Милан-Монако

Я не верю своим глазам((Это ПОЗОР((

00:12

cvetal

Судя по такому результату я с ужасом поеду на Спартак - Ливерпуль с упаковкой валидола, надеждой что Спартак не получит авоську голов и с верой в то, что всё-таки им "просто УДАСТЬСЯ реализовать свои моменты

00:10

ЗЮК

NapoliFC,рвёт тебя твой любовник.

00:09

NapoliFC

Ливерпуль вас порвет 5-0 с такой игрой.

00:08