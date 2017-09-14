Массимо Каррера: "Спартак" не отнесся к "Марибору", как к "Ливерпулю"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) подчеркнул, что команде просто не хватило голов, передает из Словении спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Специалист отметил, что красно-белые в минувшей игре выступили хорошо.

– Вы говорили, что уважаете "Марибор". Уважаете настолько, что отнеслись к нему, как к "Ливерпулю"?

– Нет, просто в некоторых матчах так бывает. Считаю, что выступили мы хорошо, просто не хватило голов.

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"