Массимо Каррера: "Спартак" не отнесся к "Марибору", как к "Ливерпулю"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) подчеркнул, что команде просто не хватило голов, передает из Словении спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Специалист отметил, что красно-белые в минувшей игре выступили хорошо.
– Вы говорили, что уважаете "Марибор". Уважаете настолько, что отнеслись к нему, как к "Ливерпулю"?
– Нет, просто в некоторых матчах так бывает. Считаю, что выступили мы хорошо, просто не хватило голов.
igogohruhru
Очевидно он сказал что таки отнесся к ним как к ливеру, только не все вышло как хотелось
00:22
Mad Butcher
Какие-то истерики начались опять
00:21
Валерий Милан-Монако
Я не верю своим глазам((Это ПОЗОР((
00:12
cvetal
Судя по такому результату я с ужасом поеду на Спартак - Ливерпуль с упаковкой валидола, надеждой что Спартак не получит авоську голов и с верой в то, что всё-таки им "просто УДАСТЬСЯ реализовать свои моменты
00:10
ЗЮК
NapoliFC,рвёт тебя твой любовник.
00:09
NapoliFC
Ливерпуль вас порвет 5-0 с такой игрой.
00:08