00:18 | Футбол — Лига чемпионов

Массимо Каррера: "Спартак" доказал, что мы - команда!"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) выразил радость в связи с итоговым результатом. Специалист подчеркнул, что крупная победа над испанцами – лучший результат красно-белых с момента его прихода в клуб.

 
Вторник. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Севилья&quot; - 5:1. Красно-белые празднуют победу.Это история, "Спартак"!

– В какой-то момент мы были слишком пассивны при игре без мяча, поэтому я попросил ребят чуть больше прессинговать, – сказал во флеш-интервью Каррера. – Наши ребята – молодцы, ведь нам было очень сложно со столь сильным соперником. Я рад, что мои ребята доказали, что мы тоже умеем играть в футбол, что мы – команда! Я очень рад.

Сэйв Комбарова перевернул всю игру. Если бы они забили в этом эпизоде – нам бы пришлось очень тяжело. Результаты команды улучшаются? Все это – следствие уверенности коллектива в своих силах. Мы не просто так выиграли чемпионат в прошлом сезоне. Мы достигли хороших результатов, играем в футбол и не являемся последними в этом деле.

Лучшая ли это игра "Спартака" при мне? Это лучший результат, но и в прошлом были отменные матчи.

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"

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"Спартак" - "Севилья" - 5:1. Это лучший матч клуба в Лиге чемпионов?
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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