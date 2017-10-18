Массимо Каррера: "Спартак" доказал, что мы - команда!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) выразил радость в связи с итоговым результатом. Специалист подчеркнул, что крупная победа над испанцами – лучший результат красно-белых с момента его прихода в клуб.

– В какой-то момент мы были слишком пассивны при игре без мяча, поэтому я попросил ребят чуть больше прессинговать, – сказал во флеш-интервью Каррера. – Наши ребята – молодцы, ведь нам было очень сложно со столь сильным соперником. Я рад, что мои ребята доказали, что мы тоже умеем играть в футбол, что мы – команда! Я очень рад.

Сэйв Комбарова перевернул всю игру. Если бы они забили в этом эпизоде – нам бы пришлось очень тяжело. Результаты команды улучшаются? Все это – следствие уверенности коллектива в своих силах. Мы не просто так выиграли чемпионат в прошлом сезоне. Мы достигли хороших результатов, играем в футбол и не являемся последними в этом деле.

Лучшая ли это игра "Спартака" при мне? Это лучший результат, но и в прошлом были отменные матчи.

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"