Массимо Каррера: "Скоро поговорю с Конте о "Ливерпуле"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что стал обращать больше внимания на негативные высказывания представителей СМИ, информирует ТАСС. Специалист подчеркнул, что в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" красно-белым будет нелегко.

– Скоро матч с "Ливерпулем". Антонио Конте делился с вами советами?

– Еще нет. Возможно, это будет завтра. Но в этом сезоне Конте против "Ливерпуля" еще не играл.

– С какими трудностями может столкнуться "Спартак"?

– Игроки "Ливерпуля" обладают хорошими скоростным качествами. Думаю, на это нам нужно обратить внимание в первую очередь. Нам будет нелегко.

– Действительно ли в этом сезоне стали читать куда больше прессы, чем раньше?

– Читаю прессу ровно столько же, сколько и раньше. Ничего не изменилось. Но, возможно, я стал больше внимания уделять негативу, чем позитиву.

– Почему?

– Чтобы выявить моменты, которые могут плохо сказаться на результатах команды.