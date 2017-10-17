21:09 | Футбол — Лига чемпионов

Массимо Каррера: "Севилья" и "Ливерпуль" – фавориты группы, но "Спартак" сделает все, чтобы выйти"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед началом матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" подчеркнул, что команду ожидает сложная игра. При этом специалист заявил о том, что красно-белые сделают все, чтобы выйти в плей-офф турнира.

– Безусловно, это важная игра для "Спартака", – сказал Каррера в предматчевом флеш-интервью. – Мы постараемся показать свой футбол, а что будет дальше – увидим на поле.

Полемика относительно тактической схемы? Журналисты могу думать все, что угодно. "Спартак" готовился к этому матчу так, как думал.

"Севилья" – главный конкурент? Думаю, что они и "Ливерпуль" – фавориты, но мы сделаем все, чтобы выйти из группы.

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"

результаты опроса
13531 чел.
Как закончится матч Лиги чемпионов "Спартак" - "Севилья"?
Победой "Спартака" с минимальным счетом
41.4%
Победой "Спартака" с разностью в два мяча
5.8%
Крупной победой "Спартака"
2.3%
Нулевой ничьей
1.3%
Результативной ничьей
17.9%
Победой "Севильи"
31.3%
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий