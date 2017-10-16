Массимо Каррера: "Севилья" - это госпожа команда, будет сложно, как с "Ливерпулем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" отметил, что красно-белых ждет такая же важная и сложная встреча, как с "Ливерпулем" (1:1) во 2-м туре. Он также добавил, что его игроки провели много времени в обороне в матче с английским клубом потому, что их заставил соперник.

– Ничья с "Ливерпулем" была нормальным результатом, но вы много времени провели в обороне. Сейчас надо, наверное, сыграть по-другому, чтобы выйти из группы?

– "Спартак" также отталкивается от соперника. Мы всегда выходим на поле побеждать. Но есть и противник, который позволяет или не позволяет что-то делать на поле, – сказал Каррера. – С "Ливерпулем" что-то получилось, но в целом мы провели много времени в обороне. И не потому что хотели, а потому что нас заставил "Ливерпуль". Теперь нас ждет другой матч, тоже против сильной команды с качественными футболистами. Мы сыграем с обладателями трех еврокубков. "Севилья" – это госпожа команда.

– Перед "Ливерпулем" мы говорили о последнем бое, все было достаточно сложно – и в чемпионате дела шли так себе, и много травмированных. Сейчас полегче, не так ли? Ваше настроение отличается от того, что было перед "Ливерпулем"?

– Никакой разницы нет. Это будет такой же важный и сложный матч, как с "Ливерпулем". Безусловно, восстановились некоторые игроки, но в остальном ничего не меняется. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч "Спартак" – "Севилья" пройдет завтра, 17 октября, в Москве. Начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.