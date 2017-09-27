Массимо Каррера: "Ребров и Селихов выручали "Спартак". Потому и называется их позиция "вратарь"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил игру вратарей красно-белых Артема Реброва и Александра Селихова, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

- Как вам игра вратарей?

- Селихов нас выручал. Выручал и Ребров. Потому и называется их позиция "вратарь".

Напомним, что во втором тайме Ребров получил травму и не смог продолжить встречу.

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль" //

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