Массимо Каррера: "Реалу" придется поломать голову над тем, как остановить "Ювентус"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что надеется на победы "Ювентуса" в чемпионате, Кубке Италии и Лиге чемпионов. Будучи футболистом специалист выступал за "Старую синьору", а позже входил в тренерский штаб туринцев.

– У "Ювентуса" есть все шансы на победы в трех турнирах, потому что команда очень организована и крайне успешно играет в центре поля, – цитирует ITASportPress Карреру. – Я бы очень хотел побед туринцев, но это тяжелая задача. В финале Лиги чемпионов "Реалу" придется сильно поломать голову над тем, как остановить "Ювентус".

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