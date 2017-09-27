Массимо Каррера: "Разговор с Конте? Обсуждали "Ливерпуль" пару минут"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) подчеркнул: ему пригодилась информация, полученная от наставника "Челси" Антонио Конте, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Довольны ли вы дебютом Педро Роши в Лиге чемпионов?

– Почему всегда хочется обвинить какого-то игрока? Почему мы не говорим о "Спартаке" в целом? Роша вышел за десять минут до конца в очень сложной игре. Ему было трудно, он ошибался. Так же, как ошибались другие.

– Вы довольны? У вас хорошее настроение?

– Да, мы сыграли вничью против сильной команды. Не я открываю вам "Ливерпуль", вы сами знаете, насколько сильные там футболисты. Мы сделали максимум из того, что могли.

– Теперь раскроете детали вашего разговора с Конте?

– Обсуждали "Ливерпуль" пару минут. Я услышал то, что уже знал. Но в любом случае его информация мне пригодилась.

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль"