Массимо Каррера: "Пропустив второй мяч, игроки "Спартака" не опустили руки"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Севильи" (1:2) в групповом турнире Лиги чемпионов не согласился с мнением, что его команда играла без борьбы большую половину встречи.

– Что команда делала на протяжении 75 минут? Почему не было ни страсти, ни борьбы?

– Видимо, мы немного боялись, стеснялись соперника в первом тайме. У нас не получалось играть компактно и агрессивно. Но я не считаю, что команда не боролась. Не забывайте, что нам противостояла серьезная команда. С "Севильей" играть тяжело. Во втором тайме мы были уже лучше, в нашем исполнении был футбол, но, к сожалению, пропустили второй. Тем не менее, ребята не опустили руки и боролись до конца. Не согласен, что без борьбы и страсти мы играли 75 минут. Просто на поле был сильный соперник.

– Оцените игру Петковича? Роша стоит 12 миллионов, но опять...

– (не дождавшись перевода и перебивая) – Стоп! Я не оцениваю игроков по отдельности. Говорю только о команде в целом. Не собираюсь перечислять всех от вратаря до вышедших на замену.

– И Зе Луиша не оцените?

– Он два месяца не играл. И понятно, что 90 минут провести не мог.

– Пожалуйста, задавайте корректные вопросы! Касающиеся матча! – попросил глава департамента по связям с общественностью клуба Леонид Трахтенберг.