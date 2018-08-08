Массимо Каррера: "Показалось, что все слишком легко"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера - о матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (2:3).

- При счете 2:0 в нашу пользу показалось, что все слишком легко, - сказал Каррера. - Мы потеряли размеры поля, плохо держали мяч и поддались игре соперника. Не получилось сделать того, что было задумано. В любом матче, когда теряешь контроль, соперник наказывает. Во втором тайме сыграли организованно, создали моменты, при этом пропустили несколько атак. Увы, сравнять счет не вышло. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Ответный матч состоится в Москве 14 августа.