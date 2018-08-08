22:17 | Футбол — Лига чемпионов

Массимо Каррера: "Показалось, что все слишком легко"


Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера - о матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (2:3).  

- При счете 2:0 в нашу пользу показалось, что все слишком легко, - сказал Каррера. - Мы потеряли размеры поля, плохо держали мяч и поддались игре соперника. Не получилось сделать того, что было задумано. В любом матче, когда теряешь контроль, соперник наказывает. Во втором тайме сыграли организованно, создали моменты, при этом пропустили несколько атак. Увы, сравнять счет не вышло. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Ответный матч состоится в Москве 14 августа. 

ПАОК - Спартак М

 

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