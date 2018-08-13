15:25 | Футбол — Лига чемпионов

Массимо Каррера: "Не знаю, как все будет у ПАОК. Я переживаю за свою команду"


Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера не собирается делать ставку на быстрый гол в ответном матче с ПАОК. Напомним, что в первом матче греки обыграли столичный клуб со счетом 3:2.

- Довольны ли вы аналитикой? Все голы пришли с правого фланга.

- Ещё раз скажу: мы знаем наши ошибки. И будем их избегать. Наша работа обьяснить игрокам, как лучше всего играть на поле.

- У ПАОК минимальные изменения. Похоже, что они будут играть также.

- Не знаю, как все будет у ПАОК. Я переживаю за свою команду и буду работать с ней.

- Будет ставка на первый гол?

- Неважно, забьем мы на первой или на последней минуте. Главное - победить. Важно не пропустить. (Ярослав СУСОВ)

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)

Спартак М - ПАОК

 

Опрос

Пройдет ли "Спартак" ПАОК в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов после поражения в Греции?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Отбор для "Спартака"
Материалы других СМИ