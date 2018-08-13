Массимо Каррера: "Не знаю, как все будет у ПАОК. Я переживаю за свою команду"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не собирается делать ставку на быстрый гол в ответном матче с ПАОК. Напомним, что в первом матче греки обыграли столичный клуб со счетом 3:2.



- Довольны ли вы аналитикой? Все голы пришли с правого фланга.



- Ещё раз скажу: мы знаем наши ошибки. И будем их избегать. Наша работа обьяснить игрокам, как лучше всего играть на поле.



- У ПАОК минимальные изменения. Похоже, что они будут играть также.



- Не знаю, как все будет у ПАОК. Я переживаю за свою команду и буду работать с ней.



- Будет ставка на первый гол?



- Неважно, забьем мы на первой или на последней минуте. Главное - победить. Важно не пропустить. (Ярослав СУСОВ)

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)