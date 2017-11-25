Массимо Каррера: "Матч "Севилья" – "Ливерпуль" показал, что игра не окончена даже при счете 3:0"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что не может назвать причин, из-за которых матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Севильей" и "Ливерпулем" (3:3) завершился вничью. До перерыва "красные" вели в счете (3:0), но во втором тайме андалусийцы забили сопернику три гола.

– Я не могу знать, что именно происходило в раздевалке "Севильи" в перерыве матча с "Ливерпулем", – сказал Каррера. – Но этот матч лишний раз показал, что даже при счете 3:0 игра еще не окончена. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" встретится с "Ливерпулем". Матч состоится на стадионе "Энфилд".