15:30 | Футбол — Лига чемпионов

Массимо Каррера: "Матч "Севилья" – "Ливерпуль" показал, что игра не окончена даже при счете 3:0"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что не может назвать причин, из-за которых матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Севильей" и "Ливерпулем" (3:3) завершился вничью. До перерыва "красные" вели в счете (3:0), но во втором тайме андалусийцы забили сопернику три гола.

– Я не могу знать, что именно происходило в раздевалке "Севильи" в перерыве матча с "Ливерпулем", – сказал Каррера. – Но этот матч лишний раз показал, что даже при счете 3:0 игра еще не окончена. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" встретится с "Ливерпулем". Матч состоится на стадионе "Энфилд".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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