Массимо Каррера: "Максименко готов стать основным вратарем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед ответным матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК отметил, что, несмотря на неудачу в первом матче, Александр Максименко готов стать основным вратарем красно-белых.



- Как Максименко отреагировал на неудачу в Греции?



- Максименко спокоен. Он хорошо сыграл в матче с "Анжи". Все допускают ошибки. Правда, ошибки вратаря - более заметные.



- Он готов стать основным вратарем?



- Я считаю, что он готов. Да, он ошибся в Греции, но все ошибаются. Если мы ставим его на поле, то считаем, что он может играть постоянно. (Ярослав СУСОВ)

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)