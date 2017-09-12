Массимо Каррера: "Луиз Адриану? Все нормально, проблем нет"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" отметил, что у него состоялась беседа с нападающим команды Луизом Адриану. После замены в концовке матча 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) бразилец не пожал руку специалисту, сразу направившись в раздевалку.

- Мы обсуждали этот момент, он просто расстроился, что не смог забить, - сказал Каррера. - Все нормально, проблем нет. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что матч "Марибор" – "Спартак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Луиз Адриану не пожал руку Каррере. Что это было?