Массимо Каррера "Лига чемпионов - это крупная витрина"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, что Лига чемпионов дает команде большую мотивацию. По его словам, у красно-белых есть шансы на выход из группы.

- Лига чемпионов дает нам большую мотивацию, - цитирует ITASportPress Карреру. - Каждый игрок больше концентрируется, потому что он знает, что Лига чемпионов - это крупная витрина. В матчах чемпионата России, возможно, с менее важными противниками, необходимо настраивать футболистов дополнительно. Нужно понимать, что все противники настроены решительно в играх против нас. Мы же изо всех сил пытались играть каждые три дня, поскольку моя команда не привыкла к этим ритмам.

Выход из группы? Это будет настоящее испытания, потому что в нашей группе есть такие большие клубы, как "Ливерпуль" и "Севилья", а также команда, привыкшая играть в европейских кубках, - "Марибор".