Массимо Каррера: "Кампанией "Спартака" в Лиге чемпионов доволен, даже если проиграем "Ливерпулю"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что его команде не хватает опыта. По его словам, пропущенный гол - это следствие целого ряда ошибок.
- У нас нет опыта контролировать игру в концовке. Всем тяжело играть против таких команд, которые постоянно обороняются. Все было бы иначе если бы игра была более атакующей.
- Почему не выпустили Глушакова с первых минут и кто виноват в пропущенном мяче?
- Глушакова заменили в воскресенье из-за физических кондиций. Не хотел им рисковать. Гол? Это командная ошибка, не индивидуальная. Неправильно действовало сразу несколько игроков.
- Какой вывод можете сделать по итогам пяти туров Лиги чемпионов?
- Недостаток командного опыта.
- Довольны будете кампанией "Спартака" в Лиге чемпионов, если проиграете "Ливерпулю" ?
- Конечно! Считаю, мы максимально выложились. Я доволен. Это хороший опыт для команды, который дает рост. Все эпизоды: и в чемпионате, и в Лиге чемпионов прибавляют опыта - помогают расти. (Ярослав СУСОВ)
Доктор со стажем
Заранее соломки себе постелил. Чует 0:5 в Ливерпуле.
23:36
osy
Почему же ты дурень итальянский ни чему не учишся? Уже считать устали потерянные очки после твоих промахов.
23:30
Спартач и че?
Тренер по физ подготовке когда нить получит свое этот итальянский плут прикрывает свои промахи и подельников. На кой черт петковича в защиту ставить. О каком опыте речь в ЛЧ они в хоккей играют что ли или у Марибора этого опыта больше? что за клише . у себя дома ,при привычной погоде ,привычным составом... надеюсь он тактику с командой когда разбирает говорит по делу, а не абстрактные фразы. в последнее время перестал слушать послематчевые -абсолютная трата времени ,повтор слов из предыдущих матчей.
23:18
Старожил футбола
С.Мороз, зенитовец ты наш, ты иди Манчини-Плачинни учи)
23:17
Aleks1962
Очень гадкая, окопная, цепкая команда этот Марибор . Юги так во все времена играли. Челси тоже с ними нахлебался. Но пропускать в такой игре на 92- это ни в какие ворота..........Костьми надо было лечь ,на порванных жилах, но не пустить словенцев в шрафную. Видимо все силы израсходовали в бесплодных атаках ,с полным отсуствием фарта, всю игру не перло катастрофически. Атака сыграла на 4 ( слишком много не точных передач),а вот оборона, без Джикия не очень .Словенцы могли и не один забить, и гораздо раньше. Прав Каррера -сырая еще команда. С Ливером будет посвободней в атаке,если конечно Севилья не сольет сегодня.
23:16
Старожил футбола
Волейболюга, кто легионер, Комбаров или Кутепов. Кроме легионеров больше не на кого собак спустить? Ведь футбол ты не смотрел или под большими градусами смотрел.
23:15
С.Мороз
Ливер рвет Севилью,сейчас к 6 +4 потерянных с Марибором И Спартак вышел из группы за тур до окончания,эх Каррера-Каррера....это тебе не хватает опыта,а говорить что всем доволен и все хорошо???по меньшей мере глупо,зачем над болельщиками издеваться-то...Ни Бесков(царствие небесное) ни Романцев никогда бы такого не сказали!Плохо Каррера очень плохо,паршивый трояк с минусом за такое выступление,да и то только благодаря тому ччто дома сыграли без поражений....но Марибор...это не тот клуб который должен отбирать очки у чемпиона России!!!
23:15
Волейболюга
Ну о чём можно говорить, если два матча, которые команда обязана была выиграть, но не выиграла для тренера нормально... Значит, с этим тренеришкой что - то не так. А как нужны нашей стране сейчас эти деньги. Сколько потеряли? Полтора миллиона евро? Два? Итальянцу не надо зарабатывать, как и нашим замечательным футболистам, в первую очередь легионерам. У них "получка", гарантированные контракты. Плевать им и на Россию, И на Спартак. А очки в таблицу коэффициентов? Зачем они, российские очки итальянцу? Как же погано на душе!
23:05