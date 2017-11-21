Массимо Каррера: "Кампанией "Спартака" в Лиге чемпионов доволен, даже если проиграем "Ливерпулю"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что его команде не хватает опыта. По его словам, пропущенный гол - это следствие целого ряда ошибок.

- У нас нет опыта контролировать игру в концовке. Всем тяжело играть против таких команд, которые постоянно обороняются. Все было бы иначе если бы игра была более атакующей.

- Почему не выпустили Глушакова с первых минут и кто виноват в пропущенном мяче?

- Глушакова заменили в воскресенье из-за физических кондиций. Не хотел им рисковать. Гол? Это командная ошибка, не индивидуальная. Неправильно действовало сразу несколько игроков.

- Какой вывод можете сделать по итогам пяти туров Лиги чемпионов?

- Недостаток командного опыта.

- Довольны будете кампанией "Спартака" в Лиге чемпионов, если проиграете "Ливерпулю" ?

- Конечно! Считаю, мы максимально выложились. Я доволен. Это хороший опыт для команды, который дает рост. Все эпизоды: и в чемпионате, и в Лиге чемпионов прибавляют опыта - помогают расти. (Ярослав СУСОВ)