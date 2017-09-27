Массимо Каррера: "К игрокам "Спартака" у меня нет претензий"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 2-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что команда сыграла хорошо, но игрокам пришлось много действовать в обороне. Иатльянец подчеркнул, что похвалит своих футболистов в раздевалке.
- Сегодня хорошо выступили, но играли много в обороне, - заявил Каррера. - Я бы не сказал, что мы не думали об атаках, но против "Ливерпуля" это было тяжело. Травмы? Здесь нет никаких мышечных травм. Просто это усталость игроков из-за тяжелого графика.
Селихов хорошо вошел в игру, тем более он не готовился к этому. Я доволен. К команде не будет никаких претензий. Я просто скажу, что они молодцы. Сыграли хорошо против хорошей команды.
Спартач и че?
" Здесь нет никаких мышечных травм. Просто это усталость игроков из-за тяжелого графика."- признай что тренер по физухе нулевой. или наркотики закончились....
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