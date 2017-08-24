Массимо Каррера: "Интересно проверить себя против "Ливерпуля"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью официальному сайту красно-белых отметил, что ему будет интересно проверить силы своей команды в противостоянии с "Ливерпулем" в группе Лиги чемпионов. Напомним, что столичный клуб будет играть в группе Е против "Севильи", "Ливерпуля" и "Марибора".

– Да, нам могла достаться и более сложная группа, с этим не поспоришь, – сказал Каррера. – Но и такой состав участников, безусловно, вызывает уважение. Мы будем тщательно изучать наших соперников, так что надеемся подойти к матчам с ними, имея полное представление об игре этих команд. Как и ожидал, в числе соперников оказался английский клуб. "Ливерпуль" – один из брендов британского футбола, и нам будет очень интересно проверить себя против такого оппонента. "Севилья" стала в последние годы заметной командой на европейском горизонте, она выиграла несколько трофеев кряду, так что и здесь предстоит серьезная борьба. "Марибор" необходимо как следует изучить. Хотя и сегодня мы знаем, что словенские команды традиционны неуступчивы по своему характеру. Так что легкой жизни у нас точно не будет!

– Каковы ваши ожидания от выступления в Лиге чемпионов?

– Лига чемпионов – настоящий праздник футбола, и я очень рад, что "Спартак" примет в нем живое участие. С нетерпением жду, когда мы сыграем свой первый матч в этом турнире.

– А представляете, как ждут этого матча спартаковские болельщики!

– Представляю! И именно по этой причине хочу поздравить всех наших болельщиков с тем, что они станут не сторонними наблюдателями, а, образно говоря, непосредственными участниками Лиги чемпионов. Нам нужна поддержка наших преданных фанатов, и уверен, что во всех трех домашних матчах наш прекрасный стадион будет заполнен до отказа. Мы же, в свою очередь, приложим все усилия для того, чтобы не разочаровать поклонников красно-белых.