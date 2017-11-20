Массимо Каррера: "Хватит ли эмоций на "Марибор" после "Краснодара"? У меня нет хрустального шара"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" подчеркнул, что словенцы являются серьезным соперником. По словам специалиста, красно-белые убедились в этом в первой встрече, которая завершилась вничью (1:1).

– Сегодня Джикия продлил контракт, – вопрос Каррере.

– Нужно спросить у него. Я доволен, что он продлил контракт. Думаю, теперь он будет еще лучше выполнять свой долг, чтобы доказать, что заслужил это соглашение.

– После "Марибора" у "Спартака" будет серия тяжелейших матчей. Против "Зенита", ЦСКА, "Ливерпуля"... Хватит сил и эмоций?

– Сейчас у нас на повестке дня "Марибор".

– А на "Марибор" эмоций после "Краснодара" хватит?

– У меня нет хрустального шара, чтобы предсказывать будущее. Но мы намерены провести хороший матч. "Марибор" – серьезный соперник, в чем мы убедились в первой встрече. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, матч "Спартак" – "Марибор" состоится завтра, 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.