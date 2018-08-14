Массимо Каррера: "Горжусь своей командой"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (0:0) заявил, что гордится тем, что показала его команда на поле.

– Прежде чем ответить, на все ваши вопросы, я хочу сказать, что горжусь своей командой, – начал Каррера. – И тем, что она показала сегодня на поле. В этих двух матчах у нас было 20 минут блэк-аута, которые и привели к поражению в первой игре. Сегодня я ничего не могу предъявить команде. Мы играли 70 минут в меньшинстве и сделали все ради победы. Поэтому ни на что не могу сегодня жаловаться.

– Главная причина, которая помешала "Спартаку" выйти в Лигу чемпионов?

– Ключевым моментом оказались те 20-25 минут в Салониках в конце первого тайма, когда мы потеряли позиции и не прессинговали. (Михаил ГОНЧАРОВ)