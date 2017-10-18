Массимо Каррера: "Джикия – личность, в этом все уверены"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, что будет не против, если защитник Георгий Джикия будет помогать команде в атаках. Также специалист заявил, что эмоции от победы всегда одинаковы независимо от соперника.

– В Джикию несколько раз вселялся Йохан Кройф. Три раза шел вперед! Это импровизация?

– В команде надо иметь личность. Джикия – личность, в этом все уверены. Если он чувствует, что способен идти вперед и хочет – почему нет? Такое можно только приветствовать.

– Можете сравнить эту победу по эмоциям с лучшими моментами весны?

– Эмоции победы всегда одинаковы. "Севилья" это или другие соперники – ЦСКА, "Зенит", "Терек", то есть, извините – "Ахмат". Главное – победа. Сегодня мы ее достигли. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Массимо Каррера: "Мы вообще-то не против детского сада играли!"