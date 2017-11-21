Массимо Каррера: "Было мало времени, чтобы подготовиться к матчу с "Марибором"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что команда готова к матчу 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором". При этом специалист отметил, что отсутствие Георгия Джикии, Дениса Глушакова и Андрея Ещенко не станет проблемой.
– У "Спартака" было мало времени, чтобы подготовиться к матчу с "Марибором". Мы провели некоторые изменения в составе, но готовы встретить соперника. Отсутствие Джикии, Глушакова и Ещенко – не проблема. У нас есть другие футболисты, которые готовы их заменить.
Результат матча "Севилья" – "Ливерпуль"? Самое главное – победить сегодня, самоотдача наших игроков и победа. Не думаю, что погода в Москве станет проблемой. Мы привыкли к здешней зиме.
результаты опроса
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- Денис Глушаков
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Севилья
- Андрей Ещенко
- Марибор
- Массимо Каррера
- Георгий Джикия
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
20:34
Осакаровка
Опять спартачи заныли! Вот команда! Костоломы, симулянты, да нытики. Интересный подбор!
20:11