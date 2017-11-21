19:11 | Футбол — Лига чемпионов

Массимо Каррера: "Было мало времени, чтобы подготовиться к матчу с "Марибором"

2

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что команда готова к матчу 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором". При этом специалист отметил, что отсутствие Георгия Джикии, Дениса Глушакова и Андрея Ещенко не станет проблемой.

– У "Спартака" было мало времени, чтобы подготовиться к матчу с "Марибором". Мы провели некоторые изменения в составе, но готовы встретить соперника. Отсутствие Джикии, Глушакова и Ещенко – не проблема. У нас есть другие футболисты, которые готовы их заменить.

Результат матча "Севилья""Ливерпуль"? Самое главное – победить сегодня, самоотдача наших игроков и победа. Не думаю, что погода в Москве станет проблемой. Мы привыкли к здешней зиме.

Трансляция матча "Спартак" – "Марибор"

результаты опроса
13977 чел.
Как закончится матч Лиги чемпионов "Спартак" - "Марибор"?
Победой "Спартака" с минимальным счетом
26.5%
Победой "Спартака" с разностью в два мяча
40.8%
Крупной победой "Спартака"
19.0%
Нулевой ничьей
2.1%
Результативной ничьей
5.0%
Победой "Марибора"
6.6%
2
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

ggzmxmdkr6btk

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

20:34

Осакаровка

Опять спартачи заныли! Вот команда! Костоломы, симулянты, да нытики. Интересный подбор!

20:11