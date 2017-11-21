Массимо Каррера: "Было мало времени, чтобы подготовиться к матчу с "Марибором"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что команда готова к матчу 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором". При этом специалист отметил, что отсутствие Георгия Джикии, Дениса Глушакова и Андрея Ещенко не станет проблемой.

– У "Спартака" было мало времени, чтобы подготовиться к матчу с "Марибором". Мы провели некоторые изменения в составе, но готовы встретить соперника. Отсутствие Джикии, Глушакова и Ещенко – не проблема. У нас есть другие футболисты, которые готовы их заменить.

Результат матча "Севилья" – "Ливерпуль"? Самое главное – победить сегодня, самоотдача наших игроков и победа. Не думаю, что погода в Москве станет проблемой. Мы привыкли к здешней зиме.

Трансляция матча "Спартак" – "Марибор"