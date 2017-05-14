Массимо Каррера: "Буффон – великий футболист, у него есть шансы выиграть Лигу чемпионов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" отметил, что у "Ювентуса" есть шанс победить "Реал" в финале Лиги чемпионов. Также итальянец подчеркнул, что вратарь туринской команды Джанлуиджи Буффон заслуживает за свою карьеру "Золотой мяч".

- В финале лиги чемпионов буду болеть за "Ювентус", - отметил Каррера. - Команда стала играть сильнее с последнего финала, пришли сильные легионеры. "Реал" точно будет волноваться.

Буффон - великий футболист. Это человек, который не летает в облаках, он знает, что нужно сделать, чтобы играть в своем возрасте. Выйти на такой уровень и держаться на нем – для этого нужно быть великим. Несправедливо, что Буффон еще не выигрывал лигу чемпионов, думаю, что у него есть шансы на победу. За свою карьеру он вообще заслуживает "Золотой мяч".

Матч "Ювентус" – "Реал" состоится 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.