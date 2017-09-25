Массимо Каррера: "Бояться "Ливерпуля" нет смысла. Будем играть, как умеем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" отметил, что эта встреча является для него одной из важнейших как для тренера. Он также добавил, что красно-белым нет смысла бояться соперника.

– Матч с "Ливерпулем" – один из важнейших для меня как для тренера. Это сильный соперник. Но бояться нет смысла, – сказал Каррера. – Будем играть, как умеем. Мяч круглый... И мы сделаем все возможное, чтобы доставить "Ливерпулю" проблемы. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, встреча "Спартак" – "Ливерпуль" пройдет завтра, 26 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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