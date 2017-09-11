Массимиллиано Аллегри: "Мы думали, что нам по силам победить "Реал" в финале Лиги чемпионов"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отметил, что минувшим летом руководство туринского клуба провело удачную трансферную кампанию. Специалист также добавил, что "Старой синьоре" попалась тяжелая группа в Лиге чемпионов.

– Последние три года были фантастическими, мы достигли двух финалов Лиги чемпионов – цитирует пресс-служба UEFA Аллегри. – Первый финал был довольно неожиданным, во втором мы думали, что у нас есть все шансы победить. Нам это не удалось, но мы считаем его успешным, потому что не все могут играть в финале Лиги чемпионов.

"Ювентус" стремится быть в числе восьми лучших в Европе. Для этого нам нужно подписать качественных игроков. Я думаю, что в этом плане руководство отлично справилось.

"Наша группа в Лиге чемпионов? Очень сбалансированная. Помимо "Барселоны", нам попались лиссабонский "Спортинг" и "Олимпиакос" – команды с большим опытом выступления в еврокубках. В этой группе будет тяжело набирать очки, в каждом матче их можно потерять.