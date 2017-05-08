Массимилиано Аллегри: "Завтра "Ювентусу" нужно сыграть даже лучше, чем в Монако"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Монако" отметил, что туринцам необходимо сыграть лучше, чем в первой встрече. Также он считает, что не стоит думать о добытом преимуществе. Неделю назад "Ювентус" выиграл со счетом 2:0.

- Монегаскам нечего терять, они могут играть с полной свободой и создавать нам серьезные проблемы, ведь у них хватает талантливых футболистов, особенно в линии атаки, - цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри. - Нужно действовать агрессивно. Постараемся победить. Надо сыграть даже лучше, чем в Монако. "Ювентус" находится в превосходной физической форме. Нужно сохранять хладнокровие. Нас ждет напряженный поединок, ведь нам противостоит сильная команда. Результат первого матча еще ничего не значит. Нас от Кардиффа отделяют еще 90 минут. Нужен правильный подход. Следует подвергнуть "Монако" прессингу и не стоит слишком много думать о своем преимуществе после первого поединка.

Матч "Ювентус" - "Монако" состоится завтра, 9 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.