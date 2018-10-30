Массимилиано Аллегри: "Ювентусу остается одно: выиграть Лигу чемпионов"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что его команда должна выиграть Лигу чемпионов для того, чтобы перейти на более высокий уровень.

- Команда работает хорошо: мы семь раз подряд становились чемпионами Италии и дважды играли в финале Лиги чемпионов, - цитирует Аллегри Football Italia. - Поддерживать подобный уровень становится все сложнее. Если мы хотим поднять его еще выше, то нам нужно выиграть Лигу чемпионов. Самый сильный соперник в этом турнире - "Барселона". Нам понадобится немного удачи, отсутствие травм и хорошая форма игроков. Мы должны быть готовы к сражению.

"Ювентус" занимает 1-е место в группе H, имея в активе 9 очков.

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