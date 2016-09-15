09:23 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Массимилиано Аллегри: "Ювентусу" не хватило последнего штриха для победы над "Севильей"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не разочарован ничьей с "Севильей" в матче 1-го тура Лиги чемпионов (0:0). Он уверен, что команда сможет в следующих играх набрать достаточное количество очков для выхода в плей-офф.

- В Лиге чемпионов не бывает простых игр, поэтому мы не должны быть обескуражены, - цитирует пресс-служба клуба Аллегри. - Мы разочарованы тем, что не получили три очка, но у нас еще есть достаточно времени, чтобы компенсировать это и, конечно же, выйти в 1/8 финала турнира. "Юве", возможно, и должен был выиграть у "Севильи", судя по всем тем шансам, что у нас были, но не хватало последнего штриха.

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