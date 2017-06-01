Массимилиано Аллегри: "Ювентус" ждут экстремально долгие и напряженные 95 минут в финале Лиги чемпионов"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в преддверии финального матча Лиги чемпионов с "Реалом" подчеркнул, что будущий соперник силен в каждом из аспектов игры. По словам специалиста, эта встреча обещает быть великолепной.

- "Реал" силен во многих аспектах. Это экстраординарная команда, очень техничная и быстрая, - приводит официальный сайт УЕФА слова Аллегри. - Ей не привыкать к матчам подобного уровня, так что финал обещает быть великолепным. Нас устраивает то, чего мы уже добились в турнире, однако на этот раз наш настрой в финале будет совсем не таким, как в 2015 году.

Не знаю, выиграем мы или проиграем. Судьбу финала решают эпизоды. После 20 минут матча с "Барселоной" в 2015 году мы думали, что проиграем, но потом сравняли счет, и показалось, что можем победить. Однако в итоге потерпели поражение. Нас ждут экстремально долгие и напряженные 95 минут, а, возможно, и все 120.

Если сравнивать с финалом 2015 года в Берлине, наш состав изменился почти на каждой позиции. С тех пор в команде осталось четыре или пять человек. Сейчас мы более уверены в себе, лучше понимаем собственные возможности, атмосфера в команде стала лучше.

"Ювентус" 3 июня в финале Лиги чемпионов встретится с "Реалом", начало матча – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.