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Массимилиано Аллегри: "Ювентус" заслуженно вышел в полуфинал ЛЧ"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:0) выразил удовлетворение выходом в полуфинал турнира. По словам специалиста, его команда заслуженно взяла верх над каталонцами по сумме двух встреч.

– Нужно отдать должное команде, которая проводит очень мощный сезон, – приводит Tmw слова Аллегри. – Матч с "Барселоной" получился красивым. Мы неплохо оборонялись и заслуженно вышли в полуфинал. Но это лишь шаг к нашей цели – финалу Лиги чемпионов. Сыграть на ноль с каталонцами практически невозможно. Но нам есть куда расти.

"СЭ" вел трансляцию матча "Барселона" - "Ювентус"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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