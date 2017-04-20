Массимилиано Аллегри: "Ювентус" заслуженно вышел в полуфинал ЛЧ"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:0) выразил удовлетворение выходом в полуфинал турнира. По словам специалиста, его команда заслуженно взяла верх над каталонцами по сумме двух встреч.

– Нужно отдать должное команде, которая проводит очень мощный сезон, – приводит Tmw слова Аллегри. – Матч с "Барселоной" получился красивым. Мы неплохо оборонялись и заслуженно вышли в полуфинал. Но это лишь шаг к нашей цели – финалу Лиги чемпионов. Сыграть на ноль с каталонцами практически невозможно. Но нам есть куда расти.