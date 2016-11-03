Массимилиано Аллегри: "Ювентус" все еще претендует на первое место в группе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1) подчеркнул, что упущенная победа все равно позволяет претендовать команде на первое место. Специалист отметил: туринцы слишком много позволяли сопернику.

– Мы все еще претендуем на первое место в группе, – приводит Tmw слова Аллегри. – Мы не должны были позволять так часто контратаковать. Нужно было больше держать мяч, но в Лиге чемпионов это делать непросто. Турнир выигрывается не сегодня. Это длинный путь. В целом в ничейном результате есть положительные моменты.