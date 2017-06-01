Массимилиано Аллегри: "Ювентус" в этот раз должен прибрать трофей к рукам"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в преддверии финального матча Лиги чемпионов с "Реалом" подчеркнул, что соперничество с "Ромой" и "Наполи" подстегнуло клуб. По его словам, туринцы не теряли концентрации, что помогло им добраться до заключительной игры самого престижного клубного европейского турнира.

- Мы высоко подняли планку, выиграв шесть скудетто подряд, выйдя в финал Лиги чемпионов, дважды победив в Кубке Италии и завоевав Суперкубок Италии, - приводит официальный сайт УЕФА слова Аллегри. - Этой команде постоянно нужны новые вызовы и все более серьезные задачи.

Благодаря чему этот сезон для нас складывается так хорошо? В первую очередь это соперничество в серии А с такими блестящими командами, как "Рома" и "Наполи". Оно нас подстегнуло и помогло дойти до финала Лиги чемпионов, ведь мы не теряли бдительности, были решительны и собраны в каждом матче. Если концентрация не всегда на высоком уровне, то в отдельные периоды вы будете что-то упускать и в результате терпеть поражения и в отдельных матчах, и в турнирах в целом.

Научила ли нас чему-нибудь неудача в финале 2015 года? Каждый день учит чему-то новому, а уж финал Лиги чемпионов и подавно! Только избранным доводится поднять над головой этот трофей. Подобное каждый год не происходит. За три последних года мы сыграли в финале один раз, сейчас будет второй. В этот раз мы должны прибрать трофей к рукам.

"Ювентус" 3 июня в финале Лиги чемпионов встретится с "Реалом", начало матча - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.