Массимилиано Аллегри: "Ювентус" упустил шанс досрочно выйти в плей-офф"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга" (1:1) отметил, что борьба за выход в плей-офф для его команды продолжается. Он также добавил, что у них был шанс вырвать победу во встрече.

После четырех матчей "Юве" идет на второй строчке в турнирной таблице группы D, отставая от лидирующей "Барселоны" на три очка.

– Единственное, что было хорошо в матче, – это результат. У нас был прекрасный шанс гарантировать себе путевку в плей-офф, но мы им не воспользовались, поэтому борьба продолжается, – приводит официальный сайт УЕФА слова Аллегри. – Мы разочарованы, потому что первый тайм получился у нас очень слабым. На пропущенный мяч мы отреагировали достойно, однако мне кажется, что, сравняв счет, мы могли сыграть лучше. У нас было время вырвать победу.