Массимилиано Аллегри: "Ювентус" показал свою зрелость в матче с "Порту"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Порту" (2:0) в гостевом первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что его команда контролировала ход встречи. По словам Аллегри, туринцы действовали зрело.

– Команда хорошо проявила характер, мы были под давлением лишь пять минут, а потом полностью контролировали игру – как в равных составах, так и играя 11 на 10, – приводит Football Italia слова Аллегри. – Ребята проявили терпение, пытались растянуть оборону соперника, в итоге мы увозим с собой важную победу. Мы могли выиграть и 3:0, но и 2:0 – нормально.

Сегодня игроки показали свою зрелость. "Порту" пришлось нелегко, потому что "Ювентус" находится в отличной форме, наша команда просто разрушительна, когда быстро передвигает мяч. "Порту" сегодня только оборонялся.