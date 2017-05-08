Массимилиано Аллегри: "Ювентус" должен сыграть агрессивно в ответном матче с "Монако"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Монако" заявил, что в предстоящей встрече туринцы должны действовать более агрессивно. Специалист подчеркнул, что в первой игре его подопечные позволили сопернику создать много моментов.

– Футбол непредсказуем, – приводит слова Аллегри официальный сайт "Монако". – Нужно быть предельно внимательными. "Монако" нечего терять. Игроки соперника очень талантливы и могут создать нам много трудностей. На нас не будет давить необходимость обязательно выиграть.

Результат первого матча дает "Ювентусу" преимущество, но нам нужно уйти с поля, не проиграв. Необходим правильный настрой. Нужно быть спокойными, но осознавать, что легко не будет. Это – полуфинал Лиги чемпионов. "Юве" должен играть агрессивно. Мы слишком многое позволяли сопернику в Монако.

Матч "Ювентус" – "Монако" пройдет во вторник, 9 мая, в Турине и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.