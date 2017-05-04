Массимилиано Аллегри: "Я очень зол на Пьянича"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после первого полуфинала Лиги чемпионов против "Монако" (2:0) отметил, что доволен игрой команды, несмотря на несколько ошибок в обороне. Кроме того, наставник заявил, что зол на полузащитника Миралема Пьянича, который не в полной мере использует свой потенциал.

- Нам сегодня было очень нелегко, - приводит Football Italia слова Аллегри. - "Монако" - очень техничная команда. Мы допустили несколько ошибок, когда Дани Алвес слишком увлекся атакой, а Буффон сделал отличный сэйв при счете 0:0. У нас были ошибки в обороне, но в целом я доволен. Теперь надо настроиться на ответный матч, это будет сложная игра.

Сейчас я очень зол на Пьянича. Он может стать одним из лучших полузащитников мира, но каждый раз при неточной передаче ведет себя так, будто наступил конец света. Ему нужно оставаться спокойным. А так он не полностью использует свой потенциал.

Трансляция матча "Монако" - "Ювентус"