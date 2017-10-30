Массимилиано Аллегри: "Выход "Ювентуса" в плей-офф завтра стал бы подарком для всех"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга" назвал соперника жесткой командой. Специалист допустил возможность завершения игры вничью.

- Выход в плей-офф уже завтра стал бы подарком для болельщиков, для игроков, для всех, - цитирует Football Italia Аллегри. - Мы должны добиться положительного результата: победа выведет нас в плей-офф, а ничья приблизит к этому.

"Спортинг" - жесткая команда. Дома они хорошо играли в обороне с "Барселоной", у нее возникли проблемы.

После трех туров "Ювентус" занимает второе место в группе D, набрав 6 очков. Отставание от идущей на первой позиции "Барселоны" составляет 3 балла. "Спортинг" в трех играх набрал 3 очка.