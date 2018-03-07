Массимилиано Аллегри: "Все мои мысли - об Астори. Это ужасная боль"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отметил, что Давиде Астори, скончавшийся 4 марта, навсегда останется в его сердце. Сегодня турницы сыграют на "Уэмбли" с "Тоттенхэмом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется с минуты молчания в честь футболиста.

- Все мои мысли - о Давиде Астори, его семье и дочери, которая никогда не узнает своего отца, - приводит пресс-служба УЕФА слова Астори. - Давиде всегда будет со мной. Это ужасная боль.

Напомним, Астори был найден мертвым в отеле города Удине. Футболист будет похоронен в четверг в базилике Санта-Кроче во Флоренции.