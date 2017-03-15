01:16 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Массимилиано Аллегри: "В первом тайме "Ювентус" был хорош, во втором – не очень"

0
0
0
0

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подчеркнул после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей" (2:0), что команда неудачно провела второй тайм. По словам специалиста, в играх с более серьезными соперниками это не пройдет.

– В матчах с более сильными командами, нам нужно будет играть иначе, – приводит Tmw слова Аллегри. – Нашей задачей было войти в восьмерку сильнейших, и мы ее выполнили. Теперь посмотрим, как далеко сможем пройти. В первом тайме "Ювентус" был хорош, во втором – не очень. И так быть не должно. Команда была слишком медлительна, и мы будем работать над этим. Кто бы нам ни попался в четвертьфинале, мы будем играть с огромным желанием.

 
0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ