Массимилиано Аллегри: "В первом тайме "Ювентус" был хорош, во втором – не очень"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подчеркнул после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей" (2:0), что команда неудачно провела второй тайм. По словам специалиста, в играх с более серьезными соперниками это не пройдет.

– В матчах с более сильными командами, нам нужно будет играть иначе, – приводит Tmw слова Аллегри. – Нашей задачей было войти в восьмерку сильнейших, и мы ее выполнили. Теперь посмотрим, как далеко сможем пройти. В первом тайме "Ювентус" был хорош, во втором – не очень. И так быть не должно. Команда была слишком медлительна, и мы будем работать над этим. Кто бы нам ни попался в четвертьфинале, мы будем играть с огромным желанием.