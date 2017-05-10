Массимилиано Аллегри: "В финале Лиги чемпионов будут важны тактические нюансы и мельчайшие детали"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Монако" (2:1) подчеркнул. что команде далась эта победа нелегко. По словам специалиста, в финале решающую роль сыграют мельчайшие детали. "СЭ" вел текстовую трансляцию игры "Ювентус" – "Монако".

– Непросто выступать в такой Лиге чемпионов, – приводит Tmw слова Аллегри. – На этот момент мы еще ничего не выиграли в этом сезоне, поэтому завтра будем думать о чемпионате. Футболисты проделали огромную работу и добились высоких целей. Мне не нужны заслуги, я просто выполняю свою работу с большим энтузиазмом. Мне интересно добиваться результата, и я делаю это с помощью игроков, которые есть в составе.

– Вы бы предпочли играть с "Реалом" два матча?

– Это всегда труднее. А когда матч один, нужно больше внимания уделять тактическим нюансам и мельчайшим деталям.