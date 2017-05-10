Массимилиано Аллегри: "У "Ювентуса" есть хорошая возможность выиграть Лигу чемпионов"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подчеркнул, что целью команды является победа в Лиге чемпионов, а не просто выход в финал. По словам специалиста, у его команды есть отличная возможность завоевать этот трофей. Во вторник итальянцы переиграли "Монако" в ответном полуфинальном матче со счетом 2:1. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.

– Буффон сказал, что выхода в финал нам недостаточно? Он прав, – приводит Tuttosport слова Аллегри. – Мы хотим победить. Надеемся, что этот года станет для нас счастливым. У нас есть отличная возможность завоевать этот трофей.