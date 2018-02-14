Массимилиано Аллегри: "Тоттенхэм" заставил нас отойти в оборону"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что "Тоттенхэм" заставил его подопечных отойти в оборону во втором тайме первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2). Ответная встреча пройдет 7 марта в Лондоне.

- Мы отлично начали матч, но затем столкнулись с трудностями. "Тоттенхэму" удалось серьезно прибавить, - цитирует официальный сайт УЕФА Аллегри. - Во втором тайме мы не дали им ни единого шанса, но они смогли забить со штрафного. Не могу сказать, что при 2:0 мы решили уйти в оборону, это "Тоттенхэм" заставил нас так играть.