Массимилиано Аллегри: "Ситуация меняется быстро. Примеры "Баварии" и "Барселоны" показательны"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" отметил важность выхода в четвертьфинал. Поединок состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени. Первый матч туринцы выиграли со счетом 2:0.

- "Порту" проведет классный матч. Они знают, как играть такие матчи, они продемонстрировали это в раунде плей-офф против "Ромы", - цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри. - Показал тот матч своим игрокам, чтобы они знали, чего ожидать. Мы должны сыграть так, будто счет по-прежнему 0:0, и постараться снова победить. Единственное, что имеет значение, – это пройти дальше. Нам не надо посылать никаких сигналов соперникам. Надо только сыграть уверенно, если мы хотим иметь шанс пройти весь путь до конца. В октябре все думали, что "Бавария" в кризисе, а она теперь фаворит. Все думали, что "Барсе" конец, а она теперь фаворит. В футболе ситуация меняется быстро.

Трансляция матча "Ювентус" - "Порту"