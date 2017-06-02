Массимилиано Аллегри: "Сделаем все, чтобы выиграть Лигу чемпионов"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри во время пресс-конференции, посвященной финалу Лиги чемпионов, отметил, что у игроков "Старой синьоры" появилась уверенность.

– Нам предстоит последняя игра сезона, – приводит Football Italia слова Аллегри. – В течение этих месяцев наша уверенность в собственных силах возросла. Замечательно, что мы вышли в финал. Нам нужно почувствовать уверенность, что мы можем привезти трофей домой.

Всю последнюю неделю мы работали над исправлением некоторых аспектов игры, но теперь мы готовы. В тот момент, когда прозвучит свисток о начале матча, мы будем делать все, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Роналду очень важен для "Реала", но не менее важно – это игра "Ювентуса". У Мадрида отличные игроки, команда хорошо организована. Я до сих пор не могу решить, кто выйдет в стартовом составе – Барцальи или Куадрадо. Дополнительное время может стать проблемой для нас.

Встреча "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.