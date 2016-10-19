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Массимилиано Аллегри: "Нужно поблагодарить Лемину – вдесятером "Ювентус" стал играть лучше"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Лионом" (1:0) выразил удовлетворение победой. Он отметил, что после удаления на 54-й минуте форварда туриницев Марио Лемина его команда стала играть лучше.

– Одержать победу на выезде в Лиге чемпионов всегда непросто, – приводит Tmw слова Аллегри. – Соперник много двигался, мы же плохо провели первый тайм. Нам все еще нужно набирать форму – команда все еще ощущает последствия Euro-2016. Этот успех – серьезный шаг вперед, но теперь все наши мысли сосредоточены на предстоящем матче с "Миланом".

– Что скажете Лемине, заработавшему удаление?

– Нужно поблагодарить его, потому что вдесятером мы стали играть лучше. При равных составах нам нужно было больше бегать.

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