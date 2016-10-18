Массимилиано Аллегри: "Не знаю, что значит "играть хорошо"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лиона" подчеркнул, что его волнует исключительно результат. По словам итальянца, он не обеспокоен тем, что в его команде есть травмированные игроки.

– Меня не волнует, что многие говорят о том, что "Ювентус" побеждает, не показывая хорошей игры, – приводит официальный сайт УЕФА слова Аллегри. – Я не знаю, что значит "играть хорошо". Что действительно имеет значение, так это результат. Помнят тех, кто завоевывает трофеи, а не "играет хорошо".

У нас есть свои черты в "Ювентусе", наша цель – зайти как можно дальше в каждом соревновании. Я не обеспокоен тем, что у нас есть травмированные. У нас есть и другие футболисты, которые смогут проявить себя в игре с отлично орагнизованным "Лионом".