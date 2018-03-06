Массимилиано Аллегри: "Не вижу причин, которые могут помешать Игуаину и Дибале сыграть с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сказал, что с нетерпением ждет ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Первая встреча, состоявшаяся в Турине 13 февраля, завершилась вничью - 2:2.

- Не вижу причин, которые могут помешать сыграть Игуаину и Дибале, - цитирует официальный сайт УЕФА Аллегри. - Игуаин тренируется с командой уже несколько дней. Дибала восстановился после "Лацио", он молодой парень, ему 24 года. Завтра нам предстоит большой матч, и ты всегда с нетерпением ждешь таких встреч, пусть даже твоя команда находится не в идеальном состоянии.

В матчах столь высокого уровня все зависит от того, как ты используешь свои моменты. В субботу у нас был тяжелый поединок с "Лацио", и Дибала использовал свой момент в самом конце.

Матч "Тоттенхэм" - "Ювентус" состоится завтра, 7 марта и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Туринцам для выхода в следующий раунд необходимо либо побеждать, либо сыграть вничью 3:3 и крупнее.