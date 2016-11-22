00:56 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Массимилиано Аллегри: "Не хочу рисковать Игуаином, чтобы не потерять его на месяц"

0
0
0

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" заявил, что не намерен рисковать здоровьем нападающего Гонсало Игуаина в предстоящей встрече. Специалист отметил, что не хотел был усугублять травму аргентинца.

– Джорджо Кьеллини восстановился, чтобы отправиться с командой в Севилью, но матч начнет на скамейке запасных, – приводит официальный сайт УЕФА слова Аллегри. – Травма Игуаина не слишком серьезна, но я не хочу рисковать и потерять его на месяц, впереди у нас важные игры в серии А и потенциально ключевой матч в Лиге чемпионов. Впереди начнет Манджукич, а Куадрадо будет действовать где-то рядом – в зависимости от тактики, которую я выберу.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ