Массимилиано Аллегри: "Не хочу рисковать Игуаином, чтобы не потерять его на месяц"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" заявил, что не намерен рисковать здоровьем нападающего Гонсало Игуаина в предстоящей встрече. Специалист отметил, что не хотел был усугублять травму аргентинца.

– Джорджо Кьеллини восстановился, чтобы отправиться с командой в Севилью, но матч начнет на скамейке запасных, – приводит официальный сайт УЕФА слова Аллегри. – Травма Игуаина не слишком серьезна, но я не хочу рисковать и потерять его на месяц, впереди у нас важные игры в серии А и потенциально ключевой матч в Лиге чемпионов. Впереди начнет Манджукич, а Куадрадо будет действовать где-то рядом – в зависимости от тактики, которую я выберу.