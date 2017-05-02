Массимилиано Аллегри: "Надеюсь, "Ювентус" станет первой командой, которая обыграет "Монако" на его поле"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассчитывает на победу над "Монако" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Также он отметил уровень нападающих монегасков, статистика которых говорит сама за себя.

- Надеюсь, мы станем первой командой, которая в этом сезоне обыграет "Монако" в Лиге чемпионов на его поле, - цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри. - Они показывают очень прямолинейный футбол. Эта команда существенно отличается от той, с которой мы играли два года назад.

"Монако" забивает много голов, особенно в концовках матчей. Мы очень уважаем соперника и знаем, что для выхода в финал нам нужно провести два великолепных поединка. Статистика нападающих "Монако" говорит сама за себя. Фалькао отлично действует в "воздухе", а игроки вроде Бернарду Силвы значительно прибавили за эти два года.

Первый полуфинальный матч "Монако" - "Ювентус" состоится завтра, 3 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.